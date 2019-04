Nuenen in actie tegen illegale huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerrein

Protest tegen centrumma­na­ge­ment Nuenen laait op

15 april NUENEN - Winkeliers in Nuenen die ontevreden zijn over het centrummanagement willen de oude ondernemersvereniging nieuw in blazen om meer activiteiten te organiseren. De initiatiefnemers vinden het werk van centrummanager Henry van Vlerken overbodig en eisen zijn rol en budget op.