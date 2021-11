Nuenen is 77,4 kilo lichter, de voedselbank ruim 10.000 euro rijker

Iedere deelnemer stelde een doel en meestal was dat een aantal kilo er af, soms was een sixpack gewenst of fitter worden. Degenen die het doel haalden stortten 500 euro in de pot. Haalde men het niet dan werd dat bedrag verdubbeld naar 1000 euro. Om het doel te bereiken werd er tien weken getraind op de sportschool en was er overleg met een diëtiste.

Quote Al moet mijn onderbroek uit, ik zal het halen Een van de deelnemers

De meest gedreven deelnemers trainden door tot de laatste tel. Met een laatste rondje joggen of nog een ronde sparren in de ring. De zweetdruppels vlogen in het rond met als effect dat 0,2 kilo net te zwaar kantelt naar 0,2 kilo net gehaald. Scheelt toch 500 euro. Kleren uitdoen op de weegschaal was bij een fanatiekeling ook een optie. ,,Al moet mijn onderbroek uit, ik zal het halen.”

Onverbiddelijk

Afgelopen week gingen de deelnemers op de weegschaal. Die toonde onverbiddelijk de resultaten. Roland Grimbergen verloor het meest, 11 kilo maar liefst en eentje meer dan zijn streven. Doel behaald! Tonnie van der Heijden met 8,6 en Vincent Raessens met 8,2 kilo volgden hem op de voet.

,,Het is belangrijk je leefstijl te veranderen”, zegt Gertjan van der Velde van Cardo Premium Sportsclub. ,,Niet alleen deze tien weken sporten maar het je leefpatroon maken en letten op wat je eet. Ook dat lukte sommigen, Erik-Jasper Noll en Vincent Raessens zijn met grote regelmaat hier te vinden.” Mathijs Metselaars: ,,Ik probeer mijn eetpatroon te veranderen, yoghurt met wat honing voor het ontbijt. Ik ga vaak zakelijk uit eten, daar wordt het dan een biefstukje met sla.”

Quote Ik dacht dat mijn spierpijn na een paar weken wel weg zou zijn op maandag, maar het lijkt wel of Dirk steeds nieuwe spieren weet te vinden Deelnemer Mariët Jonkhout:

Strandbad Enode was het decor voor bootcamps. Daar schalden commando’s van drillmasters Dirk en Chiel over het strand en werd flink afgezien. ,,Overgeven mag, opgeven niet”, klonk het. Deelnemer Mariët Jonkhout: ,,Er is al vijf kilo af, nog een paar te gaan. Ik vind het wel zwaar. Ik dacht dat mijn spierpijn na een paar weken wel weg zou zijn op maandag, maar het lijkt wel of Dirk steeds nieuwe spieren weet te vinden.”

Van der Velde: ,,De bootcamps waren voor saamhorigheid in de groep en dat is gelukt. Een heel stel gaat door. Dat wordt Challenge 2.0 met wie weet in het voorjaar weer bootcamps.”