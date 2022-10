Nuenen is begaan met Nuenenaren: Voedselbank is verhuisd

NUENEN - ,,Kerk, gemeente, bedrijven en particulieren geven. We hoeven niet te klagen, Nuenen is gul.”

De metamorfose onlangs van garage naar Voedselbankmagazijn en -uitgiftelocatie was zo gepiept. ,,We deelden op woensdagmiddag de laatste pakketten uit aan de Boordseweg en hebben toen al het bevroren spul naar een tijdelijke vriesruimte gebracht bij ESRO. De Vriesunit is afgebroken en direct op het nieuwe adres aan Pinckart 10a weer opgebouwd en na een paar dagen staan hebben we de spullen er terug in gelegd.”

Voorzitter Jan Kees Lemkes vertelt trots over de snelheid en doeltreffendheid van werken van het hele voedselbankteam. In de tussentijd werden ook de overige spullen over gehuisd. Koelunits, rekken, rode magazijn- en groene uitgiftekratten en uitgiftetafels op wieltjes. ,,Die hebben we er zelf ooit onder gezet. Daardoor is het makkelijker werken en hoeft er minder te worden gesjouwd. We werken heel efficiënt.”

De woensdag er na vond de uitgifte al plaats op het nieuwe adres. Volgens een tijdslot want het systeem dat vanwege Corona werd ingezet beviel zo goed dat het nog steeds wordt gehanteerd. ,,Zo is de drukte gespreid en kan onze coördinatrice Ellen Balemans met mensen in gesprek. Even ‘voelen’ hoe het er voor staat.”

Geen pakket zonder traject

,,Wat die drukte betreft valt het mee”, vult secretaris Ferd Gerichhausen aan. ,,Vergeleken bij gemeentes om ons heen hebben wij een laag klantenbestand. Te laag als je naar het landelijk gemiddelde kijkt. Er zijn mensen die ons niet weten te vinden of die zich schamen om te komen. Dat is jammer want we kunnen ze goed helpen, niet alleen met producten maar ook met een begeleidingstraject. Nieuwe klanten staan de eerste keer vaak te huilen. Nergens voor nodig.”

Vanwege de inflatie en de hoge prijzen voor energie worden tegen de winter wel meer klanten verwacht. ,,Hopelijk kunnen we dat met ons 18-koppige team van bestuur en vrijwilligers opvangen. We hebben een fijne en actieve club mensen, het is voor niemand ooit teveel. Daar ben ik echt trots op.”

Boodschappenbriefjes

Lemkes is ook trots op hoe Nuenen omgaat met de Voedselbank. ,,We krijgen vaak donaties, zowel geld als artikelen. Bijvoorbeeld een voorraad van shampoo of zeep van iemand die is overleden, of een bus vol DE-punten. We zijn ook vaak het goede doel in de kerk of bij acties en bij onze eigen actie in juni in de supermarkten wordt gul gegeven. Dat zijn lang houdbare producten en daar kunnen we een jaar mee doen. Wel sturen we wat wordt ingezameld door verschillende boodschappenbriefjes mee te geven. Want wat bovenaan staat krijgen we het meest.”