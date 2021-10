Nuenen is na vijftien jaar klaar met onaf huis: heel snel afbouwen want anders wordt het gesloopt

Oproep Allerzie­len 2021: breng uw ode aan een overledene

13 oktober Op dinsdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenkt de Rooms-Katholieke Kerk de overledenen. Ook het ED staat deze dag weer uitgebreid stil bij Allerzielen en nodigt lezers uit een ode aan een dierbare overledene te schrijven. Dit kan als gedicht, in een verhaaltje of in een paar regels.