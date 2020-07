Nuenen kiest alsnog voor woningbouw op trapveldje Eeneind

NUENEN - Een stuk grond bij het spoor in de Nuenense wijk Eeneind dat de jeugd al jaren gebruikt als trapveldje wordt alsnog ingezet om een of twee huizen op te bouwen. Het Nuenense college van B en W heeft dat besloten naar aanleiding van de uitkomst van een enquête die in de buurt hoogoplopende emoties heeft veroorzaakt.

Ouders en kinderen in de wijk Eeneind klagen al jaren over het gebrek aan speelruimte in de buurt. Het grasveld aan de Kleine Heiakker is daarom door de jeugd in gebruik genomen als trapveldje. Ouders hebben een verzoek ingediend om de bouwkavel waar tot dusver geen kopers zijn gevonden officieel om te dopen in speelplek.

Het idee om de officiële (maar onveilige) speelplek aan de Hoge Mikkert op te offeren en daar een of twee huizen neer te zetten, kreeg gehoor bij het gemeentebestuur.

Stemming verdeeld

En om te kijken of er in de wijk genoeg steun is voor de zogenoemde kavelruil is in mei op 256 adressen een enquête bezorgd die is opgesteld door de wijkraad en de gemeente.

Quote Bij de direct omwonenden is sprake van een patstel­ling Wijkraad Eeneind

Uit de gewogen resultaten concludeert de wijkraad dat er niet genoeg steun is voor het plan. Van de 103 huishoudens die reageerden, stemden er weliswaar zestig voor (de rest was tegen of heeft geen mening) maar de direct aanwonenden zijn verdeeld (zes tegen zes). ,,Bij de direct omwonenden is sprake van een patstelling. De stemmen zijn dusdanig verdeeld dat er geen sprake is van een overduidelijke wens’’, staat in het advies van de wijkraad Eeneind aan de gemeente.

Ook de gemeente laat het belang van de direct aanwonenden zwaarder wegen. ,,Omdat er zoveel verdeeldheid is, kan geen enkel besluit iedereen tevreden stellen’’, schrijft wethouder Caroline van Brakel in een brief aan de gemeenteraad.

Nuenen rekent op opbrengst

De suggestie van de wijkraad om beide speelplekken te handhaven en helemaal geen huizen te bouwen, wijst de wethouder van de hand. Ze wijst op de woningbehoefte én de kosten. Nuenen rekent op een opbrengst van circa 280.000 euro als het trapveldje verkocht kan worden. De gemeente staat wel toe dat de jeugd het veldje gebruikt tot er een koper is gevonden.

Buurtbewoner Ramon Kuijpers die zich al jaren hard maakt voor het trapveldje, zegt dat de enquête veel kwaad bloed heeft gezet in de buurt. Hij concludeert dat de meeste bewoners van Eeneind voor het plan zijn en constateert dat aan de de kinderen niks is gevraagd. Volgens hem heeft de wijkraad zich gediskwalificeerd en de gemeente haar zin gekregen. Kuijpers voorspelt dat het laatste woord erover nog niet is gezegd. De kinderen hebben hun hoop gevestigd op de gemeenteraad, zegt hij.