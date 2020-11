Nuenen kiest voor nieuwe weg over Wettenseind en kan veel protest tegemoet zien

Na maanden van overleg met belangengroepen uit Nuenen-Zuid kiest de gemeente voor een nieuwe weg die gaat lopen over het terrein van de volkstuintjes en om het sportpark Wettenseind heen naar de Geldropsedijk. Tegelijkertijd wordt de Opwettenseweg autoluw gemaakt.

Deze variant is volgens een onderzoek van de gemeente het beste, omdat de Geldropsedijk beter is ingericht om toenemende verkeersdrukte aan te kunnen. Meer auto’s over de Opwettenseweg zorgen daar voor een grotere toename van (geluids-)hinder en onveiligheid.

Stil asfalt, geluidsschermen en een rotonde

Om de omwonenden van de Geldropsedijk te ontzien, wil Nuenen deze weg voorzien van stil asfalt en mogelijk geluidsschermen. Om de doorstroom van verkeer soepel te laten verlopen, komt er mogelijk een rotonde op de kruising met het Wettenseind. Ook gaat de gemeente onderzoeken of het bestaande verkeer in Nuenen-Zuid gelijkmatiger te verdelen is over zijstraten van de Geldropsedijk.

Het is geen verrassing dat deze variant gekozen is: wethouder Caroline van Brakel (CDA) had al langer de voorkeur hiervoor. Het mag ook geen verrassing heten, dat de gemeente nu tal van bezwaren en juridische procedures over zich heen gaat krijgen. Om te beginnen vindt zaterdag een protestmars plaats op en rond het Wettenseind.

Veel bewoners van Nuenen-Zuid zien de nieuwe weg totaal niet zitten. Zij hikken aan tegen een toename van verkeer over het Wettenseind en de Geldropsedijk. Ook de verenigingen op Sportpark Wettenseind zijn tegen, omdat zij onveilige situaties verwachten. „Het park dreigt een schiereiland omsloten met gevaarlijke verkeersroutes te worden”, in de woorden van Henri van den Nieuwenhof, oud-voorzitter van de korfbalclub NKV.

Huizenbouw in Nuenen-West dreigt stil te vallen

De politiek praat op 24 november over het voorstel. Wethouder Van Brakel wil graag in december een besluit. Daarmee kan zij in februari 2021 het bestemmingsplan voor Nuenen-West definitief maken. Dat is nodig om de wijk te kunnen afbouwen. De kans bestaat echter dat de bouw stil komt te liggen, als inwoners bezwaar gaan maken tegen de nieuwe weg.