Nuenen krijgt iets meer tijd van bouwer Nuenen-West om de verkeersontsluiting te regelen

De extra tijd is nodig omdat er nog een ingelast onderzoek loopt naar de vraag hoe het verkeer straks van en naar de wijk gaat rijden. De uitkomst daarvan presenteert de gemeente op maandag 22 februari tijdens een informatiebijeenkomst.

Naar de uitkomsten van dat onderzoek wordt reikhalzend uitgekeken door de gehele politiek en half Nuenen. De uitkomst kan bepalen of er wel geen nieuwe weg komt over het Wettenseind en de volkstuintjes richting Geldropsedijk. De inwoners van Nuenen-Zuid zien dat niet zitten, want zij willen geen extra verkeersdrukte.

1600 nieuwe huizen tot 2035

Toch moeten de toekomstige bewoners van Nuenen-West (1600 huizen, te bouwen tot 2035) ergens hun weg vinden. Afgelopen december besloot de gemeenteraad al, dat het verkeer niet over de Opwettenseweg naar Eindhoven gaat rijden. Deze populaire sluiproute gaat over een aantal jaren dicht voor doorgaand verkeer.

Vanwege het protest vanuit Nuenen-Zuid zocht de gemeenteraad daarom wel naar een alternatief. Hein Kranen van politieke partij Natuurlijk Nuenen bedacht een lus ter hoogte van de Laan door de Panakkers. Zo rijdt een deel van het verkeer vanuit Nuenen-West via de Europalaan het dorp in en uit.

Die ‘lus van Kranen’ kan niet al het verkeer opvangen, want dan slibt de Europalaan dicht. Volgende maand moet duidelijk worden zijn of de ‘lus’ haalbaar is en zo ja, in combinatie met welke andere maatregelen om verkeer uit Nuenen-West in goede banen te leiden. Anders komt alsnog het Wettenseind in beeld.

Bouw kan stilvallen

De tijd dringt. Aanvankelijk moest Nuenen in maart de blauwdruk voor de wegen vastleggen. Anders zou het contract met bouwer BPD verlopen en daarmee de bouw van de wijk stilvallen - en daarmee een inkomstenbron van de gemeente Nuenen.

Na overleg met BPD heeft wethouder Caroline van Brakel (CDA) afgesproken dat nu de deadline voor een besluit op eind mei ligt. In april mag de gemeenteraad erover oordelen.

Het is Van Brakel er alles aan gelegen om het ultimatum te halen, om zo Nuenen te behoeden voor een miljoenenstrop. Het is alleen nog geen gelopen race. Diverse bewonersverenigingen in Nuenen-Zuid bereiden met advocaten al juridische bezwaarprocedures voor.

Verhitte debatten en protestacties

De zogeheten ontsluiting van Nuenen-West is een slepende kwestie die in 2020 tot verhitte debatten en diverse protestacties leidde. Al in 2008 sprak de gemeenteraad af dat de ontsluiting in de buurt van het Wettenseind zou komen en dat de Opwettenseweg dicht zou gaan.

Eind 2019 realiseerde de politiek zich dat zij dit toch liever niet wilde, maar volgens de wethouder was het te laat om er vanaf te wijken. Wel wilde Van Brakel nog een extra onderzoek uitvoeren naar het idee van Kranen, zolang maar dit jaar alle plannen definitief zijn, zodat de huizenbouw door kan gaan.