Nuenen legt rioolreiniging stil na zorgen over verspreiding coronavirus

Voorzitter Igor Paulussen van wijkraad Eeneind zegt dat hij woensdag van burgemeester Maarten Houben heeft geëist dat de reguliere reiniging van het riool voorlopig niet doorgaat.



Bewoners van de wijk kregen donderdagochtend een brief van de uitvoerder in de bus dat de geplande werkzaamheden vanwege de laatste ontwikkelingen niet uitgevoerd worden.



Woensdag werd bekend dat het coronavirus via ontlasting in het rioolwater terechtkomt. Het was ook precies de dag dat rioolreiniger COR in de wijk Eeneind aan de slag zou gaan.