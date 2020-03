Nuenen moet nóg een jaar wachten op een dodenherdenking op 4 mei

Geldrops huis dicht na vondst hennepkwe­ke­rij

11:07 GELDROP - Een woning aan de Kievitstraat in Geldrop is gesloten omdat er een hennepkwekerij in aangetroffen is. Jos van Bree, de burgemeester van Geldrop-Mierlo besloot het huis 3 maanden op slot te doen.