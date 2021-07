Nuenen moet van de rechter optreden tegen illegale paardenbak en stapmolen in Nederwetten

Wat wordt het? Bos of bier in Mier­lo-oost?

28 juni MIERLO - Verrijst straks een nieuw bos ten oosten van Mierlo? Domineren bessenstruiken er later het aanzicht? Is het over een tijdje het kloppende hart van Mierlose tuinders? Of wuiven graan en hop er over een paar jaar in de wind?