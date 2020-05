Nuenen neemt initiatief voor nieuw onderzoek naar voltooiing Ruit

De aanleg van een ‘noordelijke randweg’ wordt expliciet toegevoegd aan de alternatieven die worden onderzocht als oplossing voor al het regionale verkeer dat over de doorgaande routes door de bebouwde kom van Nuenen rijdt. De provincie Noord-Brabant betaalt mee aan het onderzoek.

Regionaal is afgesproken dat Nuenen zelf op zoek gaat naar oplossingen voor de verkeersdrukte en leefbaarheid in de gemeente nadat een voltooiing van de Ruit om Eindhoven in 2015 in de prullenbak verdween.

Besmette naam

Een nieuwe randweg ten oosten van het dorp werd geopperd als een van de opties om het verkeer uit de bebouwde kom te halen maar daar zit in Nuenen vrijwel niemand op te wachten.

En terwijl het draagvlak voor de aanleg van een weg langs het Wilhelminakanaal ten noorden van Nuenen op veel plekken in de regio is verdwenen, is in Nuenen de roep om de Ruit nooit verstomd.

De ‘noordelijke randweg’ op hetzelfde tracé werd donderdagavond op initiatief van de VVD in Nuenen voorgedragen voor onderzoek. ,,We weten allemaal wat we er mee bedoelen. We mogen het geen Ruit noemen, maar daar komt het wel op neer’’, zegt VVD-fractievoorzitter Judith Tesser over de besmette naam van het veelbesproken idee.

Een nieuwe weg ten noorden van het dorp biedt volgens voorstanders goede mogelijkheden om het regionale verkeer uit Nuenen te houden en de verkeersdruk te beperken.

Robuuste oplossing

Volgens de Nuenense CDA-wethouder Caroline van Brakel is de Ruit weliswaar een robuuste oplossing maar is het sentiment in regiogemeenten en de provincie nog niet veranderd. ,,Er is geen politiek draagvlak voor’’, vertelde ze.

Het alternatief gaat toch mee in de studie. ,,Er is ruimte om dit soort alternatieven te onderzoeken’’, aldus de wethouder.

Alleen de twee linkse coalitiepartijen Natuurlijk Nuenen en GroenLinks keerden zich bij voorbaat tegen de aanleg van nieuw asfalt.

Aantasting natuur

Overigens zal ondanks de grote weerstand ook het effect van nieuwe randweg ten oosten van Nuenen worden onderzocht. Het gemeentebestuur van Nuenen gaat er al vanuit dat de nadelen zoals aantasting van de natuur en leefbaarheid niet opwegen tegen de voordelen. Bovendien heeft Nuenen altijd nog het laatste woord over de aanleg.