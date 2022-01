Nuenen-Noord krijgt alsnog centrale speelplek: op het terrein van de midgetgolfbaan op Lissevoort

NUENEN - Nuenen-Noord krijgt alsnog de centrale speelplek waar de buurt zo naar verlangt. De voormalige midgetgolfbaan op Sportpark Lissevoort is hiervoor in beeld.

Wethouder Caroline van Brakel (CDA) verwacht dat er voor de zomer een plan ligt. „Dat is in elk geval een grote wens van me. Het kost helaas veel. Deels door corona is er vertraging ontstaan.”

De gemeente is op dit moment in overleg met tennisclub TV Lissevoort over de beschikbaarheid van de grond. De midgetgolfbaan ligt op terrein dat de club pacht. „We zijn in discussie, maar ik verwacht dat we er wel uitkomen”, aldus Van Brakel.

Groep ouders ijvert al jaren voor speelplek

Een grote groep ouders in Nuenen-Noord ijvert al jaren voor een centrale speelplek voor de wat grotere kinderen in de wijk. Lange tijd leek een braakliggend terrein aan de Emmastraat daarvoor in beeld, maar dat viel af vanwege woningbouw. De gemeente beloofde in 2019 dat elders alsnog een speelterrein zou verrijzen.

Vorige week vertelden ouders aan het ED dat zij teleurgesteld waren dat daar nog niets van terecht is gekomen. Wethouder Van Brakel zegt nu dat er wel degelijk een plan in voorbereiding is. „We wilden eerst de kleinere speelvoorzieningen wijk regelen, nu komen we toe aan de centrale speelplek. Door corona kon er lange tijd niet goed overlegd worden, vandaar de extra vertraging.”

De midgetgolfbaan op Sportpark Lissevoort is al jaren niet meer in gebruik. De precieze invulling als speelplek is nog onbekend, al moet het in elk geval een ‘ontmoetingsplek voor jong en oud’ worden, aldus de gemeente.