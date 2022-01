Nuenen-Noord wacht al jaren op vurig gewenste speelplek

Daling ziekenhuis­op­na­mes in regio houdt nog steeds aan; Sinds 10 november bijna 50 coronado­den in stad Eindhoven

EINDHOVEN - In de ziekenhuizen blijft het aantal Covid-patiënten dalen. Maar corona eist ondertussen wel zijn tol in de regio. Ondanks de lockdown vielen er de afgelopen 5 weken in Eindhoven in totaal 25 coronadoden.

