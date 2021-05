Nuenen ontvangt tonnen meer aan inkomsten uit moslimgraven door corona

Nuenense brokkenpi­lo­te had ‘slechts anderhalf glaasje op’ maar blaast toch tweemaal te veel na ongeluk

25 mei DEN BOSCH – Er leek geen enkele aanleiding voor een kop-staart-botsing september 2019 in Nuenen. De bestuurster loste dat raadsel zelf op: ze keek net opzij naar haar dochter, vertelde ze meteen tegen de politie. Anderhalf uur later, na een blaasproef, kwam een andere aap uit de mouw. Ze had tweemaal zoveel alcohol in haar bloed als toegestaan.