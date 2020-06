Nuenen overweegt bemiddeling in miljoenenconflict over Eeneind-West

NUENEN - Nuenen overweegt of bemiddeling een oplossing kan bieden in het miljoenenconflict met de projectontwikkelaars van bedrijventerrein Eeneind-West.

Wethouder Joep Pernot zegt zich te beraden op een voorstel van het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft voorgesteld om te kijken naar bemiddeling omdat een eindoordeel over de slepende kwestie over het renteconflict door de coronacrisis nog langer op zich laat wachten. Aan een behandeling van het hoger beroep van de projectontwikkelaars tegen een uitspraak van de rechtbank in 2018 komt het gerechtshof door drukte op korte termijn niet toe.

Boeterente

,,We bekijken nog hoe we met het voorstel omgaan omdat we de indruk hebben dat we sterk staan in het conflict’’, zei de wethouder donderdagavond in een vergadering.

In strijd met de afspraken hebben de projectontwikkelaars van Eeneind-West tot dusver geen meter grond afgenomen van de gemeente. Nuenen claimt daarom boeterente.

Het totaal van drie onbetaalde rekeningen was in 2017 al meer dan 1 miljoen euro. De teller is sindsdien veel verder opgelopen. Op een vraag van het CDA in de gemeenteraad over de exacte hoogte van het openstaande bedrag op dit moment, gaf de wethouder geen antwoord.

De projectontwikkelaars (Ban Bouw en Moeskops) hebben altijd gegokt op één grote marktpartij die belangstelling toonde voor het volledige bedrijventerrein van 27 hectare.

Koortsachtig overleg

De stikstofcrisis gooide vorig jaar roet in het eten. De stikstoftoename als gevolg van de aanleg van het bedrijventerrein moet gecompenseerd worden. De gemeente is daarover met de ontwikkelcombinatie én de provincie Noord-Brabant koortsachtig in overleg.

Voor een oplossing dringt de tijd. Als er niks gebeurt, dreigt een miljoenenstrop voor de gemeente. Over een jaar vervallen de afspraken met de projectontwikkelaars. De gemeente blijft dan zitten met de grond die jaren geleden is gekocht van twee boeren. Nuenen rekent op een opbrengst van meer dan 20 miljoen euro.

De gemeente en de projectontwikkelaars hebben eerder gesuggereerd dat boerenbedrijven in de omgeving van de Strabrechtse Heide moeten worden uitgekocht om de ontwikkeling van het bedrijventerrein alsnog mogelijk te maken.