Nuenen probeert 425 huizen sneller te bouwen in Nuenen-West

De bouw van de woningen staat nu gepland tussen 2031 en 2036. De gemeente Nuenen bekijkt of dat niet eerder zou kunnen. Het gaat om huizen in de zogeheten derde fase van Nuenen-West. Ook overweegt Nuenen om in Gerwen sneller aan de gang te gaan met de bouw van nieuwe huizen in het project Gerwen ZO.

„We kijken of we onze eigen processen kunnen versnellen. En daarnaast proberen we projectontwikkelaars te verleiden”, aldus wethouder Caroline van Brakel, die over woningbouw gaat. In het verleden keerde Nuenen wel eens een bonus uit bij sneller bouwen, zoals gebeurde in de wijk Park Luistruik.

Reactie op slechte financiële situatie Nuenen

Het voornemen om bouwprojecten te versnellen staat te lezen in antwoorden van het gemeentebestuur aan de VVD. Die politieke partij had financieel wethouder Joep Pernot vragen gesteld naar aanleiding van het recente nieuws dat Nuenen er financieel slecht voor staat.

Accountant BDO concludeerde eerder deze maand, dat Nuenen heel veel schulden heeft, doordat het veel aangekochte grond nog niet heeft weten te verkopen aan huizenbouwers. Pernot weerlegde die kritiek: volgens hem krijgt Nuenen op termijn echt wel het geld hiervoor, want de vraag naar woningen is groot genoeg. En als het moet, versnelt Nuenen bouwprojecten.

De VVD wilde vervolgens weten aan welke projecten Pernot dacht. Naast het idee om Nuenen-West te versnellen, wijst het gemeentebestuur ook op de plannen voor 150 tijdelijke woningen in Nuenen-West (voorjaar 2022) en de elf geplande huizen aan de Lyndakkers (eveneens in 2022) die volgens een standaardontwerp sneller neergezet kunnen worden. Die projecten zijn overigens niet te versnellen, maar dragen wel bij aan het indammen van het woningentekort.

Nog onbekend hoeveel huizen in Gerwen sneller gebouwd worden

Hoeveel huizen er in Gerwen meer en sneller gebouwd kunnen worden kan Van Brakel nog niet zeggen. Daar is woningbouw voorzien ná 2030. ‘Hiervoor wordt momenteel onderzocht of de realisatie eerder kan starten’, schrijft zij in de antwoorden aan de VVD. Verder meldt Van Brakel nog wat locaties op het oog te hebben voor versnelling, zoals de Boschhoeve, nabij de sportvelden van RKSV Nuenen.

Om de derde fase van Nuenen-West nog voor 2031 te ontwikkelen, is binnenkort wel nodig dat het bestemmingsplan definitief wordt vastgelegd. De gemeenteraad krijgt die kans in april. Over het onderwerp is veel discussie, want met het bestemmingsplan wordt ook definitief hoe het verkeer vanuit Nuenen-West moet gaan rijden. Het lijkt erop, dat dat via het Wettenseind gaat gebeuren, maar er loopt nog een onderzoek naar een alternatieve route vanaf de Opwettenseweg naar de Europalaan.