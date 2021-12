Nuenen puzzelt nog even door over de vraag hoe hoog een flat mag zijn

NUENEN - Gaat Nuenen dan eindelijk kiezen voor meer flats om genoeg woningen te realiseren? Nog even geduld, zegt de politiek. In december komt er (wéér) een plan.

Het oordeel van twee stedenbouwkundige bureaus was recent duidelijk: als Nuenen wil dat jongeren in het dorp blijven en ouderen terechtkunnen in appartementen, dan moet het rap de hoogte in met bescheiden flats en hier en daar groen opofferen. Anders dreigt een leegloop.

Maar zo snel wil de gemeenteraad niet instemmen met dit voorstel, dat wethouder Caroline van Brakel (CDA) ziet als oplossing voor de woningnood én behoud van leefbaarheid. Dat bleek dinsdagavond in de gemeenteraadscommissie. De politiek komt snel, volgende maand al, met een eigen voorstel om de woningvoorraad in Nuenen op peil te houden.

‘Apart karakter dorp koesteren’

Dat voorstel is afkomstig van de besturende partijen W70, GroenLinks en CDA. De inhoud is nog onbekend, maar duidelijk is wel, dat deze partijen geen liefhebber zijn van flats. „Wij zijn een dorp en koesteren dat aparte karakter”, zei Monique Donkers (De Combinatie), die op voorhand het nieuwe voorstel leek te steunen. Een van de voorwaarden van de partijen is, dat in het centrum geen gebouw méér dan drie verdiepingen heeft en daarbuiten hooguit vier etages telt.

Zo blijft de politiek verdeeld, want de VVD, D66 en PvdA voelen wél voor het loslaten van de strikte eisen voor ‘dorps bouwen’. Met name de PvdA ziet hierin een kans om flink veel sociale huurappartementen bij te bouwen - de vraag daarnaar is groot.

De discussie over ‘hoger bouwen’ in Nuenen loopt al lang. Een jaar geleden kwam de politiek er niet uit. De gemeenteraad vond dat wethouder Van Brakel - na jaren discussie - met een nieuw plan moest komen over de eisen aan bouwhoogtes, want maximaal achttien meter vond men te veel. Van Brakel ging aan de slag, nodigde deskundigen uit en presenteerde vorige maand het idee om tot een ‘Bouwgids Nuenen’ te komen.

In februari moet er écht duidelijkheid komen

In de tussentijd besloten de coalitiepartijen zelf ook met een voorstel te komen, dat zij op 16 december gaan presenteren. „Dan praten we graag verder”, zei Louis Koenen (W70) dinsdagavond. Hij en anderen van CDA en GroenLinks benadrukten dat beide voorstellen elkaar niet hoeven bijten. Het doel is om in februari, nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen, met een definitief plan te komen. Mogelijk is dan de vraag ‘hoe hoog mag een gebouw in Nuenen zijn?’ voorgoed beantwoord.