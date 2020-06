Nuenen sluit zich aan bij coalitie voor opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

Nuenen volgt daarmee het voorbeeld van verschillende grote steden in de rest van het land en regiogemeenten zoals Geldrop-Mierlo en Laarbeek. In totaal steunen tot dusver circa honderd gemeenten het initiatief van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children.

Erbarmelijke omstandigheden

In de Nuenense politiek nam coalitiepartij CDA het initiatief om zich aan te sluiten bij de zogenoemde Coalition of the Willing. De CDA-fractie wijkt daarmee af van het kabinetsbeleid en het landelijke partijstandpunt. ,,We hebben hier onze eigen verantwoordelijkheid’’, aldus raadslid Cees Meijvis.