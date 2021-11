Nuenen staat illegale paardenbak en stapmolen in Nederwetten toch toe, ondanks uitspraak rechter

Afgelopen zomer was de rechter in Den Bosch glashelder: aan de Soeterbeekseweg 13 in Nederwetten staan tegen de regels een paardenbak en stapmolen. Die moesten binnen vier weken weg, anders hadden de buren recht op duizend euro dwangsom per week, te betalen door de gemeente.

Nu is het november en wat blijkt: Nuenen staat de illegale paardenbak en stapmolen tijdelijk toe. Hoe tijdelijk is onduidelijk, maar in elk geval tot de eigenaar de boel sloopt en er woningen voor in de plaats bouwt.

Daar snapt buurman Cor van Kemenade niets van. Hij runt met zijn vrouw Marjan ook een paardenhouderij: Stal De Kim. Zij ondervinden hinder van de stapmolen en paardenbak bij de buren. Bovendien willen zij óók dit soort paardenvoorzieningen bouwen, maar zij mogen dat niet. Het bestemmingsplan staat het niet toe.

Dat de buren wél een paardenbak en stapmolen op hun erf hebben staan, is dus tegen de regels. En dus zei de rechter in juli: weg ermee. De gemeente trad inderdaad op, maar daartegen dienden de eigenaar bezwaar in. „Na behandeling van zijn bezwaar is besloten om de paardenbak en stapmolen toch tijdelijk toe te staan”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Nuenen lijkt uitspraak rechter te negeren, maar dat is niet zo, aldus gemeente

Het lijkt alsof de gemeente daarmee ingaat tegen het oordeel van de rechter, maar dat is niet zo, aldus de woordvoerster. „We hebben opgetreden, maar daar kwam bezwaar op en toen is een nieuw besluit genomen. Uit coulance met de eigenaren.”

Die coulance snapt buurman Van Kemenade niet. „De rechter in Den Bosch en in Den Haag hebben het eerder afgekeurd, maar de gemeente staat het nu toch toe.” Hem bekruipt het gevoel dat zijn buren alles kunnen maken, en hij niks mag.

Toch is de coulance van de gemeente verklaarbaar. Door een fout van de gemeente zijn de betwiste stapmolen paardenbak illegaal. Want in 2008 zette een ambtenaar onbedoeld een lijntje in het bestemmingsplan verkeerd, waardoor zulke bouwsels plots niet meer toegestaan waren.

Kwestie speelt al jarenlang

Daarop diende de eigenaar in 2014 een schadeclaim in. De gemeente wilde in 2018 het bestemmingsplan wijzigen naar de oude situatie, maar daar stak de Raad van State een stokje voor, na bezwaar van de buurman. Als goedmaker mocht de eigenaar van de - inmiddels illegale - paardenbak en stapmolen in de toekomst huizen bouwen op de plek van de bouwsels.

Daarover moet diezelfde Raad van State nog altijd zijn zegen geven, na bezwaar van de buren. In afwachting daarvan vindt de gemeente het ‘cru’ dat de stapmolen en paardenbak al zouden moeten verdwijnen. Buurman Van Kemenade moet erom zuchten. Hij zint nog op een volgende stap. „Het lijkt alsof de gemeente ons treitert, alleen maar omdat we tegen de illegale situatie ingaan.”