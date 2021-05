Nuenen steekt 50 mille in evenementen, toerisme en middenstand

Dierenrijk weer open, met nieuwe manager: ‘Park bestaat 17 jaar en dan is het tijd om door te ontwikke­len’

20 mei MIERLO/NUENEN - Op zijn eerste werkdag-met-publiek wil de nieuwe general manager Peter van der Schans (34) best even hardop denken over de toekomst van Dierenrijk. Want die toekomst is vol mogelijkheden nu de deuren weer open zijn en vooral nu Metropoolregio Eindhoven het weer voor het zeggen heeft in het gebied Gulbergen tussen Nuenen en Mierlo.