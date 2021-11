Nuenen stemt in met oplossingen voor verkeersdrukte, maar stelt wel voorwaarden

Flink hogere straf voor geobsedeer­de Deurnese stalker die branden stichtte in Nuenen

DEN BOSCH – De man die lang zijn ex achtervolgde en tweemaal brand stichtte bij haar nieuwe Nuenense vriend krijgt in hoger beroep acht jaar cel, drie jaar meer dan hij al had. Het is zelfs twee jaar meer dan het Openbaar Ministerie eiste. Wel krijgt hij nog vijf maanden korting omdat het proces zo lang duurde.

2 november