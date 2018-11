Nuenen stoïcijns aan de slag met plan voor de toekomst

NUENEN - Terwijl een gedwongen fusie met Eindhoven dreigt, gaat Nuenen stoïcijns aan de slag met nieuw onderzoek naar de toekomst van de gemeente. De gemeenteraad van Nuenen heeft dat donderdagavond besloten in een raadsvergadering waar de uitkomst van het referendum over de fusie met Eindhoven werd besproken.

De raad gaf het college van B en W de opdracht om uit te zoeken wat de gemeente de komende jaren nog zelfstandig kan blijven doen en voor welke taken samenwerking nodig is.

De inwoners van Nuenen stemden bijna een maand geleden massaal tegen een fusie met Eindhoven, een plan van de provincie Noord-Brabant. Van de stemgerechtigden kwam 57 procent naar de stembus en 78 procent stemde tegen. Het referendum was een initiatief van de coalitiepartijen in Nuenen die tegen de fusie zijn.

Quote We zijn naar onze inwoners verplicht om duidelijk­heid te geen over de toekomst van de gemeente CDA-fractievoorzitter Erik Groothoff

De glasheldere uitslag betekent niet alleen dat Nuenen zich blijft verzetten tegen de gedwongen fusie. Volgens coalitiewoordvoerder Erik Groothoff (CDA) moet Nuenen na het referendum niet lijdzaam afwachten wat Provinciale Staten binnenkort besluit over het fusieplan. ,,We moeten niet stil blijven zitten. We zijn naar onze inwoners verplicht duidelijkheid te geven over de toekomst van de gemeente op korte en middellange termijn. We willen daarbij zelf het initiatief hebben.’’

Lobby

Het college van B en W gaat daarom in opdracht van een meerderheid van de gemeenteraad samen met deskundigen nadenken over een manier waarop Nuenen de toekomst in kan. De resultaten wil de raad al in maart hebben en bespreken.

Als Provinciale Staten Nuenen toch dwingen tot een fusie met Eindhoven dan kunnen de uitkomsten nog gebruikt worden voor een lobby in Den Haag, aldus Groothoff.

Regie

De oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA stemden tegen het plan. De drie partijen zijn voor een fusie met Eindhoven. ,,Wij wachten de uitspraak van Provinciale Staten af’’, zei VVD-fractievoorzitter Gaby Scholder.