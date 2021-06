Nuenen strijdt tegen criminele autobedrijven op Eeneind. ‘Wat in 20 jaar tijd is verloederd, heb je niet in één jaar opgeknapt’

Mogelijk nog maar 1 keer per maand grijze kliko aan de weg in Gel­drop-Mier­lo

16 juni GELDROP-MIERLO - Meer afval scheiden, minder restafval. Dat is al jaren de bedoeling, maar de laatste tijd stagneert het. In Geldrop-Mierlo praat de politiek er volgende week over wat er aan gedaan kan worden. Nog maar één keer per maand het restafval ophalen is een reële optie.