Nuenen telt in 2023 weer twee Albert Heijn-winkels

NUENEN - Nuenen telt in 2023 weer twee filialen van Albert Heijn, zodra het filiaal van supermarkt Jan Linders aan de Vincent van Goghstraat is omgebouwd. Of de bestaande Albert Heijn aan de Parkstraat nog gaat verhuizen, is onbekend.

Vorige week werd bekend dat Albert Heijn (AH) een flink deel van de Jan Linders-winkels overneemt. Als dat de goedkeuring heeft gekregen van de onafhankelijk toezichthouder ACM, betekent dit dat Nuenen weer twee AH-winkels telt.

Die zitten dicht bij elkaar in het centrum: tussen de winkelingangen aan de Vincent van Goghstraat naar de Parkstraat is het 600 meter lopen. Dat is echter geen bezwaar voor twee AH-zaken, aldus een woordvoerder van Jan Linders. „We verwachten rond de zomer te kunnen gaan verbouwen.”

AH Kernkwartier week voor Lidl

Tot begin 2020 telde Nuenen al twee AH-filialen. Naast de winkel aan de Parkstraat was dat de vestiging in winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen-Zuid. (Die lagen 1200 meter van elkaar). Die winkel sloot de deuren vanwege tegenvallende omzet, deels veroorzaakt door de aanwezigheid van concurrent Jumbo in het Kernkwartier én de tweede AH-vestiging in het centrum. In de plaats daarvan kwam een filiaal van prijsvechter Lidl in het Kernkwartier.

De toekomst van de Albert Heijn aan de Parkstraat is overigens nog altijd ongewis. Al jaren is er sprake van dat de zaak verhuist naar de hoek met de Voirt, waar een nieuw winkelpand met appartementen gebouwd gaat worden. Of de verhuizing van de baan is door de komst van een tweede AH-filiaal, is niet bekend. Zowel assistent-bedrijfsleider Jon van Aarle als het hoofdkantoor zegt dat hier nog niets over besloten is.