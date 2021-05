Nuenen trekt huren voor alle verenigingen gelijk

NUENEN - Alle verenigingen in Nuenen moeten in de toekomst dezelfde huur betalen voor gebruik van gebouwen of terreinen die van de gemeente zijn. Nu liggen de tarieven behoorlijk uiteen en dat is oneerlijk, aldus de gemeente.

Dat betekent dat sommige verenigingen meer moeten gaan betalen. Tussen nu en 2024 moeten de gelijkgeschakelde tarieven ingaan. Clubs die daardoor in de problemen komen, krijgen mogelijk extra tijd om een oplossing te vinden.

Dit is een van de wijzigingen die Nuenen wil doorvoeren rondom het gebruik van gemeentelijke panden en (sport)terreinen. Deze accommodaties moeten de komende jaren ook energiezuiniger worden en opgeknapt waar nodig. Het gaat hierbij om grote gebouwen als Het Klooster en sporthal De Hongerman, maar ook om kleinere inloopplekken als D’n Heuvel in Gerwen en De Koppelaar in Nederwetten.

Gelijke regels bedoeld voor betere toekomst verenigingsleven

Nuenen hoopt met gelijke regels over huur en gebruik het rijke verenigingsleven te kunnen laten voortbestaan tot in de verre toekomst. Het plan heeft niets met corona te maken: al in 2018 besloot het toen net aangetreden gemeentebestuur om dit te gaan regelen.

Welke verenigingen met veranderingen te maken krijgen, is nog onduidelijk. De komende tijd wil het gemeentebestuur de plannen uitwerken in overleg met de gemeenteraad. Die mag 19 mei reageren: die avond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadscommissie.

Duidelijk is wel, dat veel partijen iets gaan merken. De gebruikers van accommodaties zijn divers. De lijst loopt uiteen van scholen tot dansgroepen en van voetbalclubs tot seniorenverenigingen. Binnen elke categorie wil de gemeente de regels gelijktrekken.

Nu is ‘vaak’ sprake van indirecte subsidie

Nu is in ‘veel gevallen’ sprake van indirecte subsidie aan clubs en inzet van gemeentelijk personeel, staat te lezen in de net verschenen Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024. Dat valt niet altijd te rijmen met de subsidie die de gemeente vaak al geeft, bijvoorbeeld in de vorm van korting op de huur.

Er klinkt al kritiek op de plannen, met name van de Adviesraad Sociaal Domein. Die onderschrijft wel het belang van gelijke regels. ‘Nu is er een wildgroei ontstaan van afspraken en voorwaarden over wie waarvoor verantwoordelijk is en huurprijzen’, schrijft die in een reactie. Volgens de adviesraad heeft dat ‘geleid tot een ongelijke behandeling van inwoners en verenigingen’.

Adviesraad: heb oog voor clubs die het lastig krijgen

Maar diezelfde adviesraad waarschuwt ook dat de gemeente goed moet nadenken over de gevolgen voor verenigingen, als die meer moeten gaan betalen of zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud. Dan bestaat de kans dat clubs in de problemen komen of omvallen. Strakke afspraken met een einddatum zijn dan van belang, aldus de Adviesraad.