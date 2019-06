Nuenen vernieuwt afgekeurde vloer sporthal Hongerman

NUENEN - Nuenen laat de afgekeurde vloer van sporthal de Hongerman in de zomer renoveren. De gemeente heeft een leverancier gevonden die binnen het budget (55.000 euro) en op tijd de vloer van sporthal de Hongerman kan vernieuwen. De vloer in de oude sporthal werd eerder afgekeurd, onder andere omdat hij door slijtage te glad is.

Met de vernieuwing van de vloer is gewacht vanwege onzekerheid over de toekomst van de Hongerman. De gemeenteraad heeft lang getwijfeld over de locatie voor een nieuwe sporthal. Eind april is daarover een knoop doorgehakt. De voorkeur gaat uit naar nieuwbouw naast de huidige sporthal. Voor het strikt noodzakelijke onderhoud aan de sporthal uit 1976 is budget beschikbaar gesteld.

Wethouder Joep Pernot laat weten dat de toplaag van de huidige vloer een opwaardering krijg. De vernieuwde vloer heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar en dat moet volgens hem genoeg zijn om de periode tot de oplevering van de nieuwbouw te kunnen overbruggen. ,,Vanwege de nieuwbouwplannen willen we er niet te veel geld aan kwijt zijn.’’

Druk

De wethouder zegt dat door de sportclubs terecht druk is uitgeoefend om voor het komende seizoen te beschikken over een vloer die voldoet aan de eisen van demping en stroefheid. De basketballers, volleyballers, korfballers, hockeyers en korfballers die sporten in de Hongerman hebben eerder al geklaagd over onveilige situaties.