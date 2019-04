Nuenen versoepelt regels voor LED-reclame

Inbraak­golf teistert kinderboer­de­rij Nuenen

4 april NUENEN - Een inbraakgolf teistert dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen. De kinderboerderij werd eind maart voor de vierde keer in een half jaar tijd slachtoffer van inbraak en wederom was de schade veel groter dan de buit.