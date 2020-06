Nuenen versoepelt starterslening verder

Economische binding

Er is budget voor ten minste veertig startersleningen. De gemeenteraad ging daarom akkoord met een nieuwe versoepeling. Zo komen jongeren in aanmerking die al in Nuenen wonen (bij hun ouders of in een huurhuis), ongeacht de tijdsduur. Ook jongeren die in het verleden langer dan drie jaar in Nuenen hebben gewoond en willen terugkeren komen in aanmerking, ongeacht de reden van vertrek. Een economische binding is als extra kans toegevoegd: jongeren die langer dan een jaar in Nuenen werken, kunnen van de gemeente extra geld lenen om er een huis te kopen.