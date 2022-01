Nuenen viert 200-jarig bestaan met toertocht met oldtimers en weekend vol activiteiten

Zo houdt Oldtimer Club Nuenen Classics op zondag 17 juli een toertocht met oude voertuigen. Iedereen die in het bezit is van een klassieke auto, vrachtwagen, motorfiets of tractor mag meedoen. De club stelt twee voorwaarden: het rijtuig moet gebouwd zijn in de twintigste eeuw en de eigenaar moet een band hebben met Nuenen, Gerwen of Nederwetten.

De toertocht begint om 10.30 uur in het centrum waarna deelnemers in totaal drie rondes door de gemeente rijden. De ritten eindigen in het Park. Wie wil meerijden, kan zich melden per e-mail via toertochtnuenen200@gmail.com. Bellen naar bestuurslid Jan Bekkers kan ook, op 06-50628134.

Weekend van 3 en 4 september zwaartepunt van jubileum

In het kader van 'NGN 200' volgen in de loop van het jaar nog meer festiviteiten, zoals concerten en een dorpsquiz. Het zwaartepunt komt te liggen in het weekend van 3 en 4 september. Bij molen De Roosdonck verrijst dan een grote tent voor de activiteiten. Ook commissaris van de Koning Ina Adema is dan van de partij.