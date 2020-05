Nuenen vreest nieuwe rechtszaak over Eeneind-West

De Nuenense wethouder Joep Pernot heeft dat vorige week gezegd op vragen van de gemeenteraad over het geteisterde plan.

Voer voor juristen

Op de cruciale vraag wie er moet opdraaien voor de gevolgen van de stikstofcrisis voor het project wijzen de gemeente en de ontwikkelcombinatie naar elkaar. Beide partijen leggen hun afspraken in eigen voordeel uit. ,,Het is voer voor juristen. En we hebben te maken met een partij die niet schroomt om te strijden via de juridische weg’’, aldus de wethouder.

De wethouder is overtuigd dat de gemeente sterk staat in een eventuele rechtszaak maar die wil hij toch vermijden. ,,Een jarenlang juridisch gevecht heeft alleen maar verliezers’’, zei hij.

Ondernemersrisico

Vanuit de gemeenteraad heeft de wethouder de steun om zijn poot stijf te houden. Fractievoorzitter Peter van Leeuwen van Nuenens grootste partij W70 meent dat de projectontwikkelaars de stikstofcrisis misbruiken als drogreden dat er nog geen meter grond is gekocht en nog niks is gebouwd.

,,Stikstof hoort bij het ondernemersrisico’’, aldus het raadslid. ,,Dat is ook het standpunt van de gemeente’’, reageerde de wethouder.

Directeur Jack Aldenhoven wil niet reageren op de discussie in de politiek. ,,We zijn in goed gesprek met de gemeente en willen het oplossen. Het is niet gepast om nu te reageren’’, zegt hij.

Boeterente

De projectontwikkelaars (Ban Bouw en Moeskops) en de gemeente Nuenen zijn al sinds 2017 verwikkeld in een rechtszaak over boeterente die is afgesproken als ze de grond voor Eeneind-West niet volgens plan afnemen.

De rechtbank bepaalde in 2018 dat de bouwbedrijven drie rekeningen van in totaal meer dan 1 miljoen euro moeten betalen. De gemeente wacht sindsdien op behandeling van het hoger beroep van de projectontwikkelaars. De teller is veel verder opgelopen maar hoe hoog de openstaande rekening nu is, wil de wethouder niet kwijt.