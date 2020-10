Nuenen weigert op te treden tegen illegale paardenbak en stapmolen

Buren in Geldrop letten best een beetje op elkaar

10 oktober GELDROP - Alle wijken van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn deze week bezocht door de gebiedsregisseurs, ambtenaren die in de buurten werken om die te verbeteren. In het kader van de week van de eenzaamheid hebben ze hun tent opgeslagen in de wijken om in gesprek te gaan met inwoners.