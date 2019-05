Nuenen wijst bezwaar tegen plaatsing woonunits voor vluchtelingen af

Toon Jansen (69) uit Nuenen maakte illegaal winst met asfaltberg en moet 375.000 euro aan staat betalen

1 mei NUENEN/SON - De 69-jarige Toon Jansen uit Nuenen van sloop-, beton- en recyclingbedrijf A. Jansen BV in Son en Breugel moet bijna 375.000 euro terugbetalen aan de staat. Dat is vele malen minder dan de 12,5 miljoen die justitie had geëist. Volgens de rechtbank heeft hij geld verdiend door te doen of hij vervuild asfalt zou verwerken. Maar van verwerking kwam lange tijd echter niets terecht en er ontstond een asfaltberg.