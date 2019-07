Nuenen wijst bezwaren tegen geluidsoverlast carnavalstent af

NUENEN - De gemeente Nuenen heeft bezwaren tegen overlast door de carnavalsfestiviteiten in de tent van de Dwèrsklippels op het Vincent van Goghplein afgewezen. Het Nuenense college van B en W zegt op basis van de goedkeuring door de bezwarencommissie dat terecht een vergunning is verleend voor de evenementen in de tent.

Door een concentratie van de activiteiten stond de tent van carnavalsvereniging de Dwèrsklippels dit jaar bijna twee weken op het Vincent van Goghplein in Nuenen. Twaalf dagen achtereen was de tent gevuld met evenementen, van de prinsenreceptie en pronkzittingen tot het senioren- en tienercarnaval.

Dancemuziek

Twee omwonenden dienden bij de gemeente bezwaar in tegen de verleende vergunning. Een bewoner van de Lange Akker zegt dat de carnavalsavonden in de tent een doorn in het oog zijn van menig oudere in het appartementencomplex. Beide klagers ergeren zich vooral aan de bastonen uit de tent. Ze vinden bijvoorbeeld dat de dancemuziek voor de jeugd niks met carnaval heeft te maken heeft en menen dat het geluid zachter kan.

De bezwarencommissie oordeelt dat de geluidsnormen in de vergunning overeenkomen met de standaardnormen van de gemeente, in het evenementenbeleid en in de plaatselijke verordening. De commissie zegt bovendien dat de burgemeester niet over de muziekkeuze gaat.

Grens

In het eerste weekend was de norm 80 decibel en in het tweede weekend was de grens opgerekt naar 90 decibel. Het geluid is volgens de gemeente permanent gemeten. Uit een analyse blijkt dat 80 decibel aan de lage kant is. Ook andere gemeenten met een carnavalstent op het dorpsplein hanteren een hogere norm.

De normen zijn weliswaar diverse keren overschreden maar volgens een evaluatie is 90 decibel de juiste grens. Het feest kan goed gevierd worden en de hinder blijft beperkt, aldus de Omgevingsdienst.

De gemeente overweegt bovendien dat het aantal evenementen op het Vincent van Goghplein beperkt is. De tent staat maar een korte tijd op het plein een daarom kan een hogere geluidsnorm worden gehanteerd.

Experiment

De carnavalsvereniging benadrukt dat alleen op piekmomenten de geluidsnorm is overschreden. Bestuurslid en voormalig adjudant Bram Daams herhaalt dat het experiment met alle activiteiten in de tent goed is bevallen. ,,Er zijn ook heel veel positieve punten.’’