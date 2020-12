Nuenen wil ook carbidschieten verbieden

Geen zin in donkere dagen voor kerst? In Geldrop kondigen weeseend­jes het voorjaar al aan

29 november GELDROP - Kuikentjes? In november? Die zie je toch vooral in het voorjaar, rond Pasen? Marion Huijbregts was dan ook zeer verrast toen ze woensdag in de gracht aan de Vestingwal in het centrum van Geldrop zes eendenkuikens aantrof. Voorlopig draaien ze hun rondjes in haar badkamer.