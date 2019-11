Nuenen wil spoorsloot in Eeneind terug wegens trillingen door treinen

Klachten

Maar de klachten over trillingen zijn sindsdien alleen maar toegenomen en bewoners legden een verband met de verdwenen sloot. Ze klagen over rinkelend servies en maken zich zorgen over schade aan hun huizen. ,,Het spoor en de palen van de geluidsschermen klapperen bij elke passerende trein en zorgen voor trillingen in de grond’’, verklaart Piet van de Laar over zijn ervaringen. Herstel van de sloot kan de reikwijdte van de trillingen wellicht beperken, denkt hij.

Of dat ook echt gaat gebeuren, staat nog niet definitief vast. ProRail is niet verplicht, ,,We kijken nog of we tegemoet kunnen komen aan het verzoek. We hebben uitgezocht of het veilig is om de sloot weer uit te graven. En het kan in principe wel’’, zegt de woordvoerder.