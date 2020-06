Nuenen wilde privacywet overtreden voor informatie over Sinti

Het Nuenense college van B en W besloot in 2018 om een convenant voor te leggen aan de Dienst Dommelvallei over de uitwisseling van informatie over de Sinti in Gerwen in Nuenen. Voor de integrale aanpak van de diverse problemen op de woonwagenkampen was het volgens de gemeente wenselijk én noodzakelijk om de persoonlijke leefomstandigheden van de woonwagenbewoners in beeld te brengen en de informatie te delen. De Dienst Dommelvallei beschikt onder andere over informatie over uitkeringen en (belasting)schulden van inwoners van de samenwerkende gemeenten Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel.