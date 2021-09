Nuenen wordt drukker door nieuwe huizen en bedrijven en dat betekent veel meer verkeer in het dorp

Eerste Fun triatlon in Geldrop een succes: ‘Volgend jaar gaan we voor een erkende wedstrijd’

6 september GELDROP - Met een deelnemersveld van 69 volwassen en 14 jeugd triatleten ging zaterdagochtend de eerste Fun triatlon in Geldrop van start. De winnaar was Jeffrey Reijnders (26) uit Sittard met een tijd van 1:07:03, waarin hij 500 meter zwom, 20 kilometer fietste en 5 kilometer rende. De eerste dame - die in de einduitslag als 3e over de streep kwam - was Jeanine Kocken, eveneens uit Sittard.