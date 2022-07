Nuenen worstelt met toenemend aantal bezwaren van klein groepje inwoners

Nu over de jaren 2021 en 2020 de balans is opgemaakt, blijkt het aantal bezwaren en klachten inderdaad flink te groeien. Kwamen er in 2019 nog 51 bezwaren binnen, in 2021 is dat aantal bijna verdubbeld naar 91. De stijging zit vooral bij het aantal bezwaren tegen verleende vergunningen voor gebouwen of bedrijvigheid. In slechts een klein aantal van de gevallen krijgt de bezwaarmaker gelijk.