Nuenen zet geld opzij voor fietspad naar ‘Dak van Brabant’

NUENEN - Een geasfalteerd fietspad voor wielrenners naar de top van de Gulbergen is een stapje dichterbij door een initiatief van de gemeente Nuenen. In de begroting van de gemeente is een riant bedrag gereserveerd voor de aanleg van fietspaden op de Gulbergen in 2022.

In een toelichting zegt wethouder Joep Pernot (Financiën) dat het idee om een fietsroute aan te leggen naar het hoogste punt van Brabant al langer bestaat in Nuenen. ,,Die plannen zijn er. Er is een hoop draagvlak voor’’, zegt hij.

Stortplaats

Landgoed Gulbergen (ongeveer 325 hectare) ligt rondom een voormalige stortplaats in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het gebied is eigendom van de 21 regiogemeenten maar de toekomst van het landgoed is al lang onderwerp van discussie. Afvalverwerker en beheerder Attero profileert het Landgoed Gulbergen recent vooral als recreatiegebied.

De aanleg van fietsroutes staat volgens de wethouder los van het overleg over andere ontwikkelingen in het gebied.

In de Nuenense gemeentebegroting is in totaal 250.000 euro gereserveerd voor fietspaden op de Gulbergen en een fietsstraat aan de Mierlosedijk, de route vanuit het dorp naar het landgoed.

Grindpad

Het ‘Dak van Brabant’ is nu alleen nog voor mountainbikers bereikbaar via een grindpad. De wens om asfalt aan te leggen naar de zestig meter hoge top voor recreatieve fietsers en wielrenners bestaat onder andere bij de PvdA in de provincie. De partij stelde daarover vorige maand vragen.

De provincie heeft weliswaar een rol voor de nazorg op de voormalige stortplaats maar beschouwt de aanleg van extra fietsroute als een taak voor de gemeente, staat in de antwoorden.