Nuenen zet rem op woningen in het buitengebied, want de aanvragen stromen binnen

NUENEN - Er is bijna geen pek meer in het buitengebied van Nuenen om woningen te bouwen op percelen van vrijkomende boerderijen. De gemeente stopt daarom tijdelijk met het behandelen van verzoeken voor de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling.

Volgens wethouder Caroline van Brakel dreigt het groene buitengebied ‘verzadigd’ te raken. „Vanwege het grote aantal aanvragen maken we even een pas op de plaats. We gaan onderzoeken waar nog wel en waar zeker niet gebouwd mag worden.”

Quote We beginnen aan de taks te raken Caroline van Brakel, Wethouder Nuenen In Nuenen zijn de laatste jaren op zo’n twintig plekken huizen gebouwd, waar voorheen varkenshouderijen of melkveebedrijven zaten. Nog eens tien projecten zijn in voorbereiding. De provincie stimuleert deze trend, om stoppende boeren een alternatief te bieden en het platteland schoner en leefbaarder te maken.

Economische voorspoed leidt tot meer aanvragen

Door de economische voorspoed loopt het aantal aanvragen op. Althans, die oorzaak vermoedt Van Brakel. Bouwen op voormalig agrarische grond is niet goedkoop: wie dat wil, moet doorgaans zo’n anderhalve ton op tafel leggen om dit te mogen.

Om te voorkomen dat er te veel gebouwd wordt, gaat Nuenen de plattegrond goed bestuderen waar nog wel en waar niet meer nieuwe huizen mogen komen. De aanleiding voor deze pauze is gemor over vijf woningen die zijn voorzien in het gehucht Rullen, in het buitengebied van Gerwen.

Omwonenden hebben bezwaar tegen de bouw van een woning ter hoogte van nummer 13a. Zij vinden een nieuw huis niet passen in de historische, brinkvormige omgeving. Daarbij vinden de buren het vreemd, dat de woning er mogelijk komt, terwijl geen stallen verdwijnen.

Boer in Gemert stopt, huis in weiland in Nuenen

Dat kan doordat de bouwregeling provinciaal is. Als in Gemert een boerenbedrijf stopt, kan in theorie in Nuenen in een weiland een huis gebouwd worden. Ook de gemeenteraadscommissie vindt dit vreemd, bleek deze week. Diverse partijen pleiten dan ook voor herziening van de spelregels en het opstellen van een visie.

Van Brakel zei dat de spelregels duidelijk zijn. „We hebben eerder al aangegeven waar wel of niet gebouwd mag worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat Nederwetten en Gerwen vastgroeien aan Nuenen. We wijzen ook geregeld aanvragen af. Dus een nieuwe visie is niet nodig, wel willen we goed kijken of het landschap niet volloopt.”

Voor de bouwers aan het Rullen is het dus even afwachten, of zij toestemming krijgen voor het bouwen van een woning bij nummer 13 a en nog eens vier huizen op nummer 7a. „Er kan op Rullen nog wel iets bij”, zei de wethouder deze week. „Maar we beginnen aan de taks te raken.”

Dat juichte de politiek toe. „We zijn voor woningbouw, maar willen wel graag duidelijkheid, ook voor de bouwers, over wat wel en niet kan", zei VVD-burgercommissielid Alex Appel.