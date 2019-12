Nuenen ziet af van nieuwe sporthal

NUENEN - Jarenlange discussie over een nieuwe sporthal in Nuenen is donderdagavond afgesloten met de beslissing dat die er niet komt. Het gemeentebestuur kiest voor renovatie van sporthal de Hongerman.

De nieuwbouw komt er niet omdat de kosten zelfs in een goedkope en sobere variant volgens de meeste gemeenteraadsfracties nog steeds veel te hoog zijn. ,,Nieuwbouw is financieel geen optie’’, zei Erik-Jan Post van Nuenens grootste politieke partij W70 over het kostenplaatje van 10,2 miljoen euro.

Gortig

,,Onaanvaardbaar’’, zei D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout over de kosten van nieuwbouw. ,,Te gortig’’, voegde fractievoorzitter Erik Groothoff van coalitiepartij CDA toe.

Zijn partij nam het initiatief om te kiezen voor renovatie en kreeg steun van coalitiegenoot W70 en de oppositiepartijen D66, PvdA en Combinatie (samen dertien van negentien zetels).

Dralen

Volgens een eerste, grove schatting kost een renovatie van de sporthal uit 1976 ongeveer 5,5 miljoen euro. De voorstanders zijn overtuigd dat de Hongerman verbouwd kan worden zonder dat de sporters en scholieren moeten uitwijken naar andere accommodaties. Ze geloven bovendien dat een gerenoveerde sporthal nog veertig jaar gebruikt kan worden.

De partijen willen ook niet langer wachten met een besluit. ,,De tijd van dralen is voorbij’’, aldus D66.

Alleen de VVD en GroenLinks bleven vasthouden aan nieuwbouw. De VVD vreest dat de discussie over nieuwbouw tien jaar na de verbouwing weer terugkeert. Coalitiepartij Natuurlijk Nuenen noemde de keuze voor renovatie veel te voorbarig.

Direct nadat zich een meerderheid aftekende voor renovatie legde wethouder Joep Pernot (GroenLinks) volledig onverwacht en deemoedig het hoofd in de schoot. De wethouder heeft zich altijd hard gemaakt voor nieuwbouw en hevig verzet tegen renovatie. Volgens hem is renovatie op termijn financieel zelfs een slechtere keuze.

Extra capaciteit

Pernot beloofde met een renovatieplan te komen in maart. De wethouder onderzoekt bovendien of de sporthal in gebruik kan blijven tijdens de verbouwing. Of dat ook lukt durfde hij niet te garanderen. Ook gaat de wethouder op zoek naar extra zaalcapaciteit om tegemoet te komen aan de zorgen van de sportverenigingen die nu klagen over krapte.