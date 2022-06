Nuenen zoekt vierde wethouder, nu kandidaat John Geven (W70) is afgehaakt

NUENEN - Ruim drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Nuenen nog altijd geen compleet gemeentebestuur. Wethouder nummer vier, afkomstig van grootste partij W70, wordt in juli pas aangesteld.

Tot vorige week leek het erop dat John Geven namens W70 de vierde wethouder van Nuenen zou worden. Hij heeft zich echter teruggetrokken als kandidaat voor de functie van wethouder sociale zaken. Geven blijft wel actief als gemeenteraadslid.

Quote Het blijkt voor Geven niet mogelijk om een wethouder­schap te combineren met zijn zakelijke belangen en zijn vele contacten met verenigin­gen Erik-Jan Post, Fractievoorzitter W70 Nuenen

Volgens fractievoorzitter Erik-Jan Post lukte het Geven niet om zijn ondernemingen in Nuenen tijdelijk onder andermans verantwoordelijkheid te plaatsen. Geven is in Nuenen bekend als organisator van tuinbeurs Bloem en Tuin en heeft een foto- en kookstudio. Ook verhuurt hij vergaderruimtes aan tal van verenigingen in het dorp.

„Het blijkt niet mogelijk voor hem om een wethouderschap te combineren met zijn zakelijke belangen en zijn vele contacten met verenigingen”, aldus Post. „Dat betreuren we ten zeerste.”

Nog twee kandidaten over

Wie in de plaats van Geven wethouder wordt voor sociale zaken, wil fractievoorzitter Erik-Jan Post nog niet zeggen. „We voeren nu gesprekken met een nieuwe kandidaat. De naam maken we pas bekend na de ledenvergadering van W70 op 6 juli.” W70 is een vereniging met leden, die hun zegje mogen doen voordat het bestuur een wethouder aanwijst.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart stelde W70 een lijst op met vier wethouderskandidaten. Van die vier zijn er nog twee over: bestuurslid Niels Wouters en oud-fractievoorzitter Peter van Leeuwen. Kandidaat nummer vier was Ralf Stultiëns, die inmiddels aan zijn tweede periode als wethouder is begonnen.

W70-voorzitter Gerda Hekker in gemeenteraad

De zetel die wethouder Stultiëns in de gemeenteraad achterlaat, wordt vanaf 7 juli ingenomen door Gerda Hekker. Zij is op dit moment voorzitter van W70. Enkele jaren geleden kreeg zij in Nuenen grote bekendheid als voorzitter van actiecomité Nuenen Zelfstandig. Dat comité hield succesvol de door de provincie opgelegde samenvoeging met de gemeente Eindhoven tegen.

Wethouder Stultiëns gaat de komende vier jaar over ruimtelijke ordening, wonen en de huisvesting van Sinti. Totdat W70 een tweede wethouder heeft geleverd, is hij tijdelijk ook verantwoordelijk voor sociale zaken. Die portefeuille beheerde hij de afgelopen vier jaar al.

De andere twee wethouders zijn nieuwkomer Sandor Löwik van GroenLinks/PvdA en oud-fractievoorzitter van D66 Bertje van Stiphout. Löwik is belast met duurzaamheid en maatschappelijk vastgoed, zoals de renovatie van cultureel centrum het Klooster en sporthal de Hongerman. Van Stiphout is wethouder voor financiën en economische zaken.