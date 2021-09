Nuenenaar niet vervolgd om ‘coronasmaad’

NUENEN - Een inwoner van Nuenen die door het gemeentebestuur is beschuldigd van smaad, wordt niet vervolgd. Justitie vindt de aantijging terecht, maar ziet af van vervolging omdat het vergrijp relatief onschuldig is.

De man hield eind 2020 wethouder Ralf Stultiëns verantwoordelijk voor coronadoden in Nuenen en de ziekenhuisopname van zijn zoon. Dat deed hij per mail, waarin hij de rest van het gemeentebestuur ook nog fascistische eigenschappen toedichtte. Een en ander had te maken met een misverstand over mondkapjesplicht in een lokale supermarkt.

Quote De aangifte was bedoeld als ‘een signaal’, in de hoop dat de inwoner zich wat gematigder zou opstellen in de toekomst

Deze verwijten vielen volkomen verkeerd bij burgemeester Maarten Houben, die in februari aangifte van smaad deed. Volgens Houben was ‘de naam en goede eer geschaad’ van de wethouder. De aangifte was bedoeld als ‘een signaal’, in de hoop dat de inwoner zich wat gematigder zou opstellen in de toekomst.

Justitie heeft de aangifte behandeld, maar besloot vorige week niet over te gaan tot vervolging. De reden is dat het hier gaat om een ‘maatschappelijk belangenconflict.’ In de juridische wereld betekent dit, dat justitie het feit in de aangifte strafbaar acht, maar niet van zodanige ernst dat strafrechtelijke vervolging nodig is, zoals bij geweld doorgaans wel het geval is.

Volgens de inwoner betekent het seponeren van de zaak dat hij niets verkeerd heeft gedaan. ‘Geen smaad dus. Dit had ik al voorspeld’, zo laat hij per mail weten.

Inwoner is geen onbekende op het gemeentehuis

De man tegen wie Houben aangifte deed, is geen onbekende op het gemeentehuis. Al enkele jaren bestookt hij dat met klachten. Die gingen hoofdzakelijk over ondergrondse afvalcontainers die gebreken vertoonden. Daarin had hij een punt, maar zijn agressieve toon, het dreigen met juridische stappen én de grote hoeveelheid correspondentie vielen niet goed op het gemeentehuis.

In mei 2020 kreeg hij van Houben daarvoor een waarschuwing. Daar kwam afgelopen februari dus een aangifte bovenop. Ook kreeg de inwoner toen te horen dat zijn stroom aan e-mails aan het adres van de gemeente voortaan eens per half jaar behandeld zou worden.

De inwoner zegt dat hij nogal altijd juridische stappen voorbereidt tegen de gemeente, vanwege de gang van zaken rondom ondergrondse afvalcontainers.