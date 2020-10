Nuenenaar Thielemans maakt oude bouwhandelingen zichtbaar

NUENEN - Van de oudste jaaraanduiding, 1734, tot de meest recente op 02 mei 2019; er staat veel bouwhistorie in het nieuwste boek over Nuenen.

De start van de bouw van een pand was vaak de reden voor het plaatsen van een gevelsteen, vaak met de datum of van ankers met het jaartal. Tastbare en visuele bewijzen. Op het voormalige gemeentehuisje in de Nuenense Beekstraat staat in ankers 1734, het is het oudste jaartal in het boek. De jongste datum staat op een gevelsteen, ingemetseld in een landhuis op de Broekdijk waaraan zelfs nog wordt gebouwd. Beiden staan op een foto in het boek 'Van eerste steen tot gevelsteen', samengesteld door Jos Thielemans.

Quote Dan liep ik ooit te zoeken omdat ik een steen niet vond, zat ie aan de achterkant Jos Thielemans, Schrijver/architect

Het is een prachtig bladerboek met veel foto's en verklarende teksten over eerste stenen, jaartalstenen, plaquettes, pegels (peilmerken) en muurankers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

,,Het verleden heeft me altijd geïnteresseerd," vertelt Thielemans, ,,daarom ben ik bij heemkundekring de Drijehornick. Die staat bij de uitgave van dit boek financieel garant. En als architect heb ik interesse in gebouwen. Dit komt in dit boek samen.”

Het onderwerp zat al even in zijn hoofd. ,,Ik heb al meer boeken gemaakt en dan kwam ik vaak stenen en ankers tegen. Er is bij de heemkundekring een boek over boerderijen met stenen en ik kreeg vaak foto's toegestuurd van mensen die van mijn interesse wisten. Als ze horen dat je hier mee bezig bent, komen er steeds aanvullingen."

,,Als ik een tip kreeg fietste ik er heen om te kijken en een foto te maken. Dan liep ik ooit te zoeken omdat ik een steen niet vond, zat ie aan de achterkant. Ook zitten er veel eerste stenen binnen. Ik ging vaak met de mensen buurten en dan werden er mooie verhalen over de stenen verteld. Zo alles opzoeken en uitpluizen, dat is mooi werk om te doen.”

Bij de Drijehornick is veel materiaal dat hij heeft geraadpleegd, zoals kadasterkaarten en er zijn veel oude foto's. ,,Soms is een steen verdwenen en alleen nog maar op een foto te zien.”

Het boek is gedrukt in een oplage van 100 stuks, er zijn 65 voorinschrijvingen en tien exemplaren gaan naar bibliotheken en archieven. De overige boeken zijn vanaf 12 oktober te koop via de heemkundekring.