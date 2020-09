Nuenens advieskantoor Tritium neemt TOP-Consultants Zuid over

Gevaarlijke stoffen

TOP-Consultants Zuid, dat is gevestigd in Etten-Leur, is gespecialiseerd op het gebied van risico's voor mens en milieu bij het vervoer, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen. ,,Externe veiligheid hadden wij nog niet in ons dienstenpakket zitten", geeft PR-medewerker Bas van Engelen van Tritium Advies aan. ,,TOP-Consultants heeft veel kennis over de regelgeving die betrekking heeft op de opslag van gevaarlijke stoffen. Dankzij de overname vergroten we onze kennis en kunnen we onze klanten beter helpen."