Nuenens drugswarenhuis gerund door vader en zoon

Het begon onopvallend, met het aanhouden van een gestolen busje. Agenten roken er een bekende geur en inderdaad: ze vonden sporen van harddrugs. Daarom werd de woning van de bestuurder doorzocht. Hij had een huurcontract voor een loods in het buitengebied van Nuenen, aan de Papenvoortse Heide.

Toen de politie daar een kijkje nam, verschenen er tevreden blikken. Wat en hoeveel er lag kan het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Daarvoor is het eenvoudig te veel. Allerhande grondstoffen, halfproducten, ketels, afvoerinstallaties, kortom alles wat nodig is om harddrugs te maken. Als service konden laboranten ook hun afval inleveren. De officier van justitie sprak van ‘een Ikea voor de drugswereld‘.

Die januari-avond liepen er twee mannen over het terrein. Ze werden opgepakt maar zijn weer vrijgelaten omdat ze niets van de zaak afwisten. De eigenaar had de loods weliswaar aan de Eindhovenaar verhuurd, maar hij wist dat dit niet meer was dan een katvanger. Een vader (51) en zoon (18) maakten de dienst uit, vertelde hij de politie, die ze meteen oppakte.