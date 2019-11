Nuenens echtpaar en zoon aangehouden voor witwassen, familie valt op door 'onverklaarbare luxe levensstijl’

Interview Vluchtelin­ge Palwasha Banai uit Eindhoven gered door Van Gogh

25 november EINDHOVEN/NUENEN - De Afghaanse vluchtelinge Palwasha Banai uit Eindhoven schreef een boek over de positieve invloed die Vincent van Gogh heeft gehad op haar leven in Nederland. ,,Ik ben naar het Vincentre in Nuenen gefietst en dat besluit heeft mijn leven veranderd.''