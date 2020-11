Nuenens gemeenteraadslid en zijn buren strijden voor hogere schadevergoeding vanwege nieuwbouw in hun straat

NUENEN - Enkele buren van vier nieuwe huizen in Nuenen-Zuid verloren hun strijd tegen de bouw ervan. Zij blijven strijden, nu voor een hogere schadevergoeding. Onder hen is gemeenteraadslid Hein Kranen.

Meestal zitten er ‘gewone’ burgers bij een bezwarencommissie om een besluit van de gemeente aan te vechten. Gisteravond in Nuenen zat er een gekozen gemeenteraadslid, dat bovendien met zijn partij vertegenwoordigd is in het gemeentebestuur.

Hein Kranen (Natuurlijk Nuenen, tot 2019 SP) wil een schadevergoeding omdat zijn huis aan de Molvense Erven minder waard zou zijn geworden door de komst van vier nieuwe woningen in zijn straat. De gemeente oordeelde in juni dat de hinder ‘laag’ is en dus geen compensatie verdient.

Raadslid probeerde eerder het plan tegen te houden

Als burger heeft Kranen recht om bezwaar in te dienen, maar zijn actie is merkwaardig gezien het verleden. In 2018 stapte hij vergeefs naar de rechter om de woningbouw tegen te houden. Toen werd ook duidelijk dat Kranen als SP-raadslid had geprobeerd het plan tegen te houden, onder meer door er tegen te stemmen.

Dat is tegen de wet, want een politicus mag zijn macht en invloed niet gebruiken om een eigen belang veilig te stellen. Burgemeester Maarten Houben vergaf het hem en gaf er een creatieve draai aan. Het bouwplan kon doorgaan, dus het was Kranen niet gelukt om zijn eigen belang veilig te stellen, zo redeneerde Houben.

Zelf vind Kranen de stap naar de bezwarencommissie niet opmerkelijk. „Het verleden vergeet ik liever. Het gaat er mij om, dat mijn huis minder waard is geworden en daarom heb ik recht op schadevergoeding.”

Gemiddeld 1786 euro schadevergoeding

Naast Kranen hebben nog vijf huishoudens bezwaar gemaakt. Twee kregen net als hij geen planschadevergoeding. De drie andere willen een hoger bedrag. Gemiddeld kent de gemeente Nuenen 1786 euro toe aan de drie adressen.

De klagers beweren te hebben ingeboet aan privacy. De vier nieuwe woningen (één wordt nog gebouwd) zijn groter dan de omliggende en passen niet in het straatbeeld, vinden zij. De Molvense Erven is een kringelstraatje met huizen uit de jaren zeventig. Op de plek van de nieuwe woningen lag lange tijd een lap groene grond met een vijver.

Namens het gemeentebestuur zei een ambtenaar gisteravond dat zij geen reden ziet om af te wijken van de besluiten. „Bij de bewoners zit oud zeer over hoe de plannen voor woningbouw zijn veranderd in de loop van de tijd. Maar in planschade zit geen emotie.”

Over een week of zes neemt het gemeentebestuur een besluit op basis van een advies van de bezwarencommissie.