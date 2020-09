Nuenens GL-raadslid Nico Pijnacker Hordijk stopt alsnog

NUENEN - Raadslid Nico Pijnacker Hordijk van coalitiepartij GroenLinks in Nuenen neemt deze maand alsnog afscheid. Aan een loopbaan van twaalf jaar in de Nuenense politiek komt daarmee een eind.

Na een bewogen periode heeft de 68-jarige Nuenenaar geen zin meer in stress, zegt hij. Ook kan hij maar lastig zijn draai vinden in het huidige team van GroenLinks, laat hij desgevraagd weten.

Noodlot

De rol van de ervaren politicus in de Nuenense gemeenteraad leek in de afgelopen jaren al drie keer eerder uitgespeeld. In 2018 was hij nog fractievoorzitter van D66 in Nuenen maar hij keerde de partij de rug toe en stapte over naar GroenLinks.

Door zijn derde plaats op de kieslijst van GroenLinks was er na de verkiezingen niet direct plek voor hem in de gemeenteraad. Door een treurige speling van het lot maakte hij alsnog zijn rentree. Door het overlijden van GL-fractievoorzitter Boudewijn Wilmar kwam er in februari 2019 een zetel vrij.

Een paar maanden later sloeg het noodlot weer toe. Pijnacker Hordijk werd getroffen door een hartstilstand die hij wonderbaarlijk goed overleefde. Ruim een jaar werkte hij aan zijn revalidatie waarna hij in april van dit jaar terugkeerde in de eerste digitale raadsvergadering van de gemeenteraad.

Waardig afscheid

Door zijn precaire gezondheidssituatie is veel veranderd, zegt hij. ,,Ik wil de stress niet meer. Ik kijk anders tegen dingen aan. Ik vraag me af waar ik het nog voor doe. Dat zegt vooral iets over mij. Ik ga geen negatieve dingen over mensen zeggen. Ik wil nog waardig afscheid nemen.’’

Op 24 september is zijn laatste gemeenteraadsvergadering. Een maand later zal Maurits Spijkerman hem opvolgen in de tweemansfractie van GroenLinks.