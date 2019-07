Nuenens PvdA-raadslid Theo Albers stopt, opvolger nog niet bekend

NUENEN - Het Nuenense PvdA-raadslid Theo Albers stopt omdat hij verhuist naar Deurne. Donderdagavond is in de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen van de PvdA’er. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Mogelijk keert voormalig fractievoorzitter Frank Huijink terug in de gemeenteraad.

Oppositiepartij PvdA heeft twee zetels in de Nuenense gemeenteraad. Als nummer drie op de PvdA-kandidatenlijst is Huijink officieel de eerste gegadigde.

PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek bevestigt dat Huijink een van de beoogde opvolgers is. Maar ook andere kandidaten zijn in beeld, aldus Wesenbeek. Hij noemt Ronald Thomassen (nummer vijf) en Jacco den Hartog (nummer zes). Thomassen is al burgercommissielid voor de PvdA.

Een eventuele terugkeer van Frank Huijink is pikant. Van 2014 tot 2018 was hij de enige PvdA’er in de Nuenense gemeenteraad. Zijn raadsperiode werd gekenmerkt door verstoorde verhoudingen met politici van diverse andere partijen. Hij verliet de politiek in 2018 omdat hij geen vertrouwen heeft in burgemeester Maarten Houben en zijn wethouders. Ook gelooft hij niet dat Nuenen in staat is om zelfstandig te blijven.